Herbuś wypunktowała "cnoty niewieście". Zwróciła się do młodych kobiet

Cała Polska żyje słowami Przemysława Czarnka. Podczas ostatniej konferencji wypowiadał się na temat priorytetów w edukacji na nadchodzący rok szkolny. Okazało się, że dla ministra są one jasne. Oprócz ważnej dla niego kwestii religii Czarnek zdecydował się zabrać za wychowywanie kobiet. Jego zdaniem należy przyłożyć większą wagę do wychowania dziewczynek, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie "cnót niewieścich". Sam zwrot, a także fakt braku sprecyzowania, co dokładnie się pod nim kryje, wywołał dyskusję i lawinę komentarzy.