"Gwałtowny wybuch żądzy". Zając nie mogła oderwać rąk od nowego ukochanego

O Edycie Zając po raz pierwszy zrobiło się głośno, gdy w czerwcu 2019 r. wyszło na jaw, że jej mąż, piłkarz Jakub Rzeźniczak, ma nieślubne dziecko. - Przyszedł odpowiedni czas, bym przyznała, że moje małżeństwo się zakończyło. Podjęłam odpowiednie kroki rozwodowe. Zastanawiałam się nad tym długo. Takie decyzje nie są proste, ale zmusiły mnie do tego pewne sytuacje, które zadziały się w ostatnim czasie. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. (...) Kiedy się kogoś kocha i się w tę osobę bardzo wierzy, to można wiele wybaczyć. Ja też wybaczałam, aż dotarłam do swoich własnych granic - mówiła modelka w "Dzień Dobry TVN".