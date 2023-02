Elegancka Kate w skromnej stylizacji. Dobrze wie, co to miejski szyk

Księżna Kate to ikona stylu na brytyjskim dworze. Media i fani w sieci do znudzenia rozpisują się o tym, jak to żona Williama zawsze ubiera się stosownie do okazji. Na balu, uroczystej premierze czy wieczornym wydarzeniu zachwyca w wytwornych kreacjach, imponuje klasą na spotkaniach z oficjelami, bawi się modą podczas mniej formalnych wyjść. Słowem, wie, że wzrok zawsze jest skierowany w jej stronę - sztukę dobrej prezentacji opanowała więc do perfekcji. Nie inaczej było tym razem.