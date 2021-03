Elizabeth Chambers znalazła dowody zdrady. Wizerunek aktora runął w gruzach

Elizabeth Chambers wiedziała o jego romansie, zanim jej powiedział

Osoba z bliskiego otoczenia aktorki w rozmowie z "E! News" w lutym, zdradziła, że Armie Hammer po raz pierwszy powiedział Elizabeth o zdradzie kilka lat temu. Aktor wyznał także, że to nie był jednorazowy "skok w bok". Źródło zdradziło, że gwiazdor przeprosił żonę, a małżeństwo rozpoczęło terapię, żeby spróbować uratować związek.

W marcu kolejny informator przekazał "Vanity Fair", że Hammer przyznał się do zdrady wkrótce po narodzinach Forda, w 2017 r. Okazało się jednak, że aktorka wiedziała o tym już wcześniej. Miała mieć dowody na niewierność męża. Nie wiadomo jednak, o jakie dowody chodzi.

Zobacz także: "To był ogromny cios". Psycholog opowiada, czy da się uporać z żalem po zdradzie

Armie Hammer kanibalem?

Niedawno w mediach wybuchł skandal związany z Armiem Hammerem. Gwiazdor "Tamtych dni i tamtych nocy" miał pisać do pewnej kobiety wiadomości, w których fantazjował o gwałcie i napisał jej, że jest kanibalem. Wkrótce do mediów trafiły kolejne, podobne wiadomości, które aktor miał kierować do innych kobiet.