Czas się dla nie zatrzymał. Elizabeth Hurley ubrała się jak 21 lat temu

Hurley zamieściła na swoim profilu na Instagramie wyjątkową fotkę, którą zrobiła w ramach akcji magazynu "Harpers Bazaar". Ma ona inspirować panie do zakładania wyjątkowych kreacji w dobie koronawirusa, kiedy domowa izolacja bardziej zachęca do noszenia dresów i luźnych t-shirtów. Gwiazda wyciągnęła na tę okazję suknię Versace, którą pierwszy, i dotychczas ostatni raz założyła na modową imprezę w 1999 r.

Przypomnijmy, że Elizabeth Hurley to 54-letnia aktorka znana z serii filmów "Austin Powers", komedii "Zakręcony" czy serialu "Plotkara". Ostatnio można ją było oglądać w serialu "Runaways" i "The Royals". Wkrótce zobaczymy ją w komedii romantycznej "Then Came You".