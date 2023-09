Elżbieta Dmoch skończyła 72 lata. Bez pomocy nie dałaby sobie rady

"Chodź, pomaluj świat", "Czerwone słoneczko" czy "Windą do nieba" to kilka hitów w wykonaniu Elżbiety Dmoch, które przed laty znała cała Polska. Wokalistka 2 plus 1 już trzy dekady temu postanowiła wycofać się z życia publicznego. Pod koniec lat 90. wróciła na scenę po reaktywacji 2 plus 1, ale swój ostatni koncert zagrała w 2002 r.