Emerytury artystów po Polskim Ładzie. "Mamy więcej, ale mało"

Aktorzy i aktorki, którymi zajmuje się ZASP, to m.in. ci, którzy przebywają dziś w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Z reguły nie mają wielkich emerytur, co wynika ze struktury płac w tym zawodzie - pensje w teatrach nigdy nie były szczególnie wysokie. Pomoc socjalną swoim członkom ZASP ma wpisaną do statutu, przeznacza więc na to pieniądze ze swojego budżetu.