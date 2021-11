Ewa Bem wciąż nie może otrząsnąć się po śmierci córki. "Dwa lata udawałam, że żyję"

- Śmierć mojej córki to nie jest wydarzenie, sprawa, o której chcę zapomnieć. Wcale nie. Zawsze bardzo chętnie będę o niej mówiła - i o jej chorobie, i o jej odejściu, i o tym, co przeżywałam. To jest największy fragment mnie. Ja tego nie omijam, nie chcę omijać - powiedziała piosenkarka na łamach "Wysokich Obcasów".