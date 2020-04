Emil Karewicz spocznie na Powązkach. Prochy żony zostaną przeniesione

Początkowo planowano, by prochy Karewicza spoczęły w tej samej mogile, co jego trzecia żona, Teresa, z którą byli małżeństwem przez 62 lata. Taka była ostatnia wola Emila Karewicza.

- Po konsultacji z siostrami, obiecałem im, że przeniosę urnę z prochami mamy do grobu taty. Dowiadywałem się już, jak to zrobić. Chciałem w dniu pogrzebu, ale niestety nie jest to możliwe. Trzeba odczekać. Zrobię to tak szybko, jak się tylko da, bo zawsze liczyłem się ze zdaniem taty - zapewnia Krzysztof Karewicz.