Emilia Komarnicka dla przyszłego męża zerwała z narzeczonym. Obaj to znani aktorzy

Do ślubu jednak nie doszło, gdyż Komarnicka poznała w nowym teatrze Redbada Klynstrę. Aktor i reżyser holenderskiego pochodzenia miał już za sobą nieudane narzeczeństwo z Kasią Nosowską (w 2000 r. pozowali do słynnej okładki "Elle"). Komarnickiej to nie zraziło i to właśnie dla niego, jak donosi "Dobry Tydzień", zerwała swoje zaręczyny. Oddała Konopce pierścionek i zaczęła sobie układać życie na nowo.