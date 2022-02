Emilian Kamiński podupadł na zdrowiu. Konieczna była operacja

Jak zdradził, miesięczne koszty utrzymania teatru to 350-400 tys. zł. Podczas pierwszej fali pandemii zamknięto wszystkie placówki kultury, a Kamiński notował ogromne straty. Kilka miesięcy później otrzymał spore wsparcie - 450 tys. zł z tarczy antykryzysowej, ok. 1,8 mln zł z Funduszu Wsparcia Kultury oraz 5 ml zł unijnej dotacji. Nic dziwnego, że Kamińskiemu wrócił zapał do pracy.