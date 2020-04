Emilian Kamiński traci przez pandemię mnóstwo pieniędzy

Aktor prowadzi od lat Teatr Kamienica, który teraz musi być zamknięty. Nie zarabiają na siebie, a jak przyznaje Kamiński - koszty utrzymania teatru sięgają od 350 do 400 tys. zł. miesięcznie. To niemała fortuna.

- Żyję wyłącznie na bieżąco z biletów, a jeszcze nie mam dotacji. Słabo u mnie jest, ale będę walczył. Walczyłem o to, żeby ten teatr powstał, to teraz nie pozwolę, żeby koronawirus go zabił - komentuje Kamiński w rozmowie z tabloidem.