Emilian Kamiński uratowany przed finansową katastrofą? Dostał pomoc miasta

Michał Żebrowski, Krystyna Janda , Tomasz Karolak i wiele innych gwiazd prowadzi swoje teatry. Na nic popularność i ogromny dorobek artystyczny, kiedy nie ma z czego zapłacić pracownikom i utrzymać biznes w obliczu pandemii. Teatr prowadzi też Emilian Kamiński , który gorąco apelował władze o pomoc. I wychodzi na to, że został wysłuchany.

Zobacz: Emilian Kamiński - to dla nas bardzo ważny egzamin, jak przetrwać

Pisaliśmy ostatnio, że prowadzony przez Kamińskiego Teatr Kamienica wpadł w finansowy dół . Jak wiele innych biznesów, trawionych do reszty przez pandemię.

Jak wyjaśniał aktor w jednym z wywiadów, koszty utrzymania teatru sięgają od 350 do 400 tys. zł. miesięcznie.

- Żyję wyłącznie na bieżąco z biletów, a jeszcze nie mam dotacji. Słabo u mnie jest, ale będę walczył. Walczyłem o to, żeby ten teatr powstał, to teraz nie pozwolę, żeby koronawirus go zabił - mówił.