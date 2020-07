Emily Ratajkowski w wersji blond. Wciąż tak samo zmysłowa

Emily Ratajkowski to modelka, która wyjątkowo zręcznie potrafi wykorzystać siłę mediów społecznościowych. To właśnie dzięki Instagramowi zdobyła sławę i to właśnie tam obserwują ją przeszło 26 mln internautów. Nic dziwnego. Jej profil śmiało można nazwać jednym z najgorętszych miejsc na Instagramie. Zdjęcia, które zamieszcza są tego najlepszym przykładem. Znów wzbudziła zainteresowanie wokół siebie, bo postanowiła nieco zmienić wizerunek. Zobaczcie sami.