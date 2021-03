"Równi i równiejsi!" Gorzkie słowa Janowskiego

"Gdzie my jesteśmy, dokąd zaszliśmy, że płaczemy ze szczęścia na dźwięk nut, na utwór, na śpiew... Nie. Nie na to, JAKI jest, ale że JEST w ogóle. To przykre... Prawie 2 lata!!! ARTYŚCI! Równi i równiejsi! Do czego TO doszło! Śpiewaliśmy wczoraj dla LUDZI, a Oni, Wspaniali, byli tam dla NAS! I dziś...i jutro...jak długo... SZTUKA! Z nią świat jest piękniejszy! Bez niej, to jak dom bez okien! Ona jest w NAS i NIKT nam tego nie odbierze! Choćby nawet... Niechby nawet.. NIKT i NIGDY! Bo SZCZĘŚCIE jest we mnie!"