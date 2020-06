Englert i Ścibakówna w kontrowersyjnym filmie przez córkę. Jej edukacja kosztuje krocie

Tygodnik twierdzi, że dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie i jego żona są niezwykle dumni z córki, której udało się dostać do prestiżowej New York University Tisch School of The Arts. Niestety rok nauki na tej uczelni to koszt ok. 300 tys. zł. I choć zarówno Jan Englert, jak i Beata Ścibakówna nie mogą narzekać na zarobki, taki wydatek to ogromne obciążenie dla budżetu rodziny.