Ewa Bem o powrocie na scenę: przez rok zdążyłam okrzepnąć w bojach

To rzeczywiście był bardzo szczególny występ. Nie jestem zbyt festiwalowa, a do takiego występu trzeba się bardzo przygotować, często do tylko jednej piosenki. I trzeba to zrobić możliwie jak najlepiej. To nie jest łatwe. Ale do tego festiwalu TVN-owskiego, poprzedniego i tegorocznego pałam entuzjazmem.