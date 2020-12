Płaski brzuch i szczupłe nogi. Farna jest coraz szczuplejsza

Ewa Farna to jedna z niewielu artystek, która nie podąża ślepo za modą na bycie przesadnie szczupłą. Wielokrotnie podkreślała, że akceptuje siebie taką, jaka jest i nie widzi problemu w posiadaniu bujnych kształtów. Nigdy nie miała figury modelki, a jej niezwykle kobieca sylwetka była dla niej powodem do dumy. Wokalistka uczyniła z pełnych kształtów swój największy atut, bowiem zdawała sobie sprawę, że to pewność siebie jest najbardziej sexy.