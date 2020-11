Kilogramy w dół! Ile gwiazdy schudły po porodzie?

Najpierw z dumą prezentowały w mediach społecznościowych ciążowe brzuszki, teraz równie intensywnie pokazują, jak gubią kilogramy. W polskim show-biznesie trwa prawdziwy baby boom. W ostatnim czasie mamami, zazwyczaj po raz kolejny, zostawały popularne gwiazdy. Trenerka Anna Lewandowska, prowadząca "Projekt Lady" Małgorzata Rozenek-Majdan, piosenkarka Ewa Farna czy blogerka Maffashion to tylko niektóre z nich. Tygodnik "Party" prześledził, która z nich zgubiła najwięcej kilogramów i jak znane mamy dbają o to, by wrócić do figury sprzed ciąży.