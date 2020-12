Ewa Farna coraz chudsza. Pokazała się w obcisłej bluzce

Ewa Farna to już nie tylko piosenkarka, ale także żona i mama. Swój czas dzieli między opiekę nad dzieckiem a nagrywanie utworów oraz nieliczne, w dobie pandemii koronawirusa, koncerty. Jeden z nich fani artystki będą mogli obejrzeć w święta. Ewa specjalnie przyjechała do Polski, by zaśpiewać kilka kolęd, o czym poinformowała na swoim Instagramie.

"Widzimy się na kolędowaniu 24 grudnia w TVN ✨ Ciesze się, ze znów odwiedziłam Polskę, Białystok...! No szczerze z Pragi już dalej chyba nie można😅, ale było śpiewane, wiec 🙌 🙏🏼 Ucieszy mnie, jeśli wpuścicie nas do Was do domu w święta" - napisała.