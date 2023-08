Ewa Farna jest "hejtowana" z powodu swojego wyglądu. Odważyła się pokazać ciało bez kompleksów

"Mówiłam: 'Mamo, im się nie podoba moja piosenka, ale piszą takie straszne rzeczy o mnie. Po co? Dlaczego to się dzieje? Wytłumacz mi to'. Ja nie byłam w stanie tego zrozumieć. To było złe, to było mocno nieprzyjemne. Nie chciałam chodzić do szkoły, bo się bałam, trzęsła mi się ręka - wspominała w rozmowie z Żurnalistą.