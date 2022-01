Ewa Farna w pięciu smakach. Jej "Umami" to cała paleta emocji i droga do dojrzałości

"Umami" to piąty smak, smak idealny – w tym przypadku w zasadzie należałoby powiedzieć pełnia smaku. Bo u Ewy to pełnia życia. Jej "Umami" to także zlepek "u mamy". "U mamy najlepiej", chciałoby się aż dopowiedzieć. Bo Ewa właśnie jako mama, co wybrzmiewa na jej najnowszym krążku, czuje się doskonale. A macierzyństwo to jej "piąty smak" (co też wybrzmiewa w finale płyty).