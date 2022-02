Ewa Krawczyk przeżywa smutne walentynki. "To była miłość do grobowej deski"

Ewa Krawczyk zaprosiła do swojego domu dziennikarkę "Super Expressu", której opowiedziała o wspólnym życiu z Krawczykiem w kontekście święta zakochanych. – Zawsze będę o nim mówiła i zawsze będę o nim pamiętać. Moje serce całe jest zajęte przez Krzysztofa. To była miłość do grobowej deski – powiedziała wdowa.