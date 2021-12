Syn Krzysztofa Krawczyka bez dachu nad głową. Gdzie mieszka obecnie?

Krzysztof Krawczyk zmarł w kwietniu, ale jego bliscy wciąż nie mogą się porozumieć. Krzysztof Igor Krawczyk jako jedyny syn walczy o prawa do części majątku, który wolą jego ojca miał należeć wyłącznie do wdowy. Ewa Krawczyk miała wyciągać do pasierba rękę, zapewniając go, że… wykupi mu miejsce na cmentarzu za grobem ojca.