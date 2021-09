Ewa Minge ma dość krytykowania jej wyglądu. Pokazała zdjęcia sprzed lat

"Cóż, ja problemów nie mam z moimi brwiami i choćby nie były one wynikiem natury i miałabym ochotę namalować sobie je w poprzek czoła czy w pionie, to co komu do tego? Jeżeli mi się podoba, to mogę na swoim czole szlaczek namalować. Ważne co tam mieści się pod tym szlaczkiem i czołem, jakiej jakości myśli, wyobraźnia i inne wypełniacze mojego rozumu się tam znajdują" - dodała.