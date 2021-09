Ewa Minge o chorobie. "Uznałam, że wolę umrzeć"

Jak wyjaśnia, przy jej schorzeniu niewielka ilość alkoholu czy leków powoduje zatrucie organizmu: "Ostatnio dopadło mnie potężne przeziębienie i ogólne osłabienie organizmu […]. Leczenie skończyło się na antybiotykach, które biorę tylko w ekstremalnych sytuacjach. To była taka właśnie sytuacja, gdyż choroba nie ustępowała, a ja miałam zobowiązania […].. Antybiotyk to konsekwencje później miesiąca, dwóch zatrucia organizmu. Raz w życiu piłam alkohol i wtedy odkryłam, czym jest ciężki kac. Ilość alkoholu nie była adekwatna do konsekwencji, ale pozwoliła wtedy wykryć u mnie niedorozwój wątroby […]. Nie jest to przyjemne i lekkie, ale idzie z tym żyć i nie osłabia mojej woli zdobywania marzeń i walki z potworami".