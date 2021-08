Ewa Minge pokazała stare zdjęcia. Podzieliła się z fanami pewną historią

"Pamiętam, jak usłyszałam od przyjaciela, że jesteśmy zaprzeczeniem Polek. Było to w najbardziej snobistycznym miejscu - Kalifornii, w Beverly Hills. Kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi. Ona słowiańska blondynka, ja farbowana, ale nadal oczy niebieskie... Nie chodziło o wygląd i choć było to komplementem personalnym, to uraziło mnie na długie lata" - wspomina Ewa Minge.