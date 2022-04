Ewa Minge naprawdę ma tyle lat? Właśnie pokazała zdjęcie w legginsach i topie

Ewa Minge pod koniec maja będzie obchodzić 55-te urodziny. Projektantka z dystansem podchodzi jednak do wieku, nie przywiązując zbytniej wagi do metryki. Najlepiej oddaje to choćby jej ostatni wpis na Instagramie, w którym tak podsumowała swój bokserski trening. "Kiedy na stare lata uważasz, że wszystko, co najlepsze, jest jeszcze przed tobą" - czytamy w poście, do którego Minge dołączyła serię zdjęć.