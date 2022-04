Ewa Minge zrezygnowała z tego po latach. Ten zabieg "zmienił jej rysy twarzy"

"Nie dała się namówić na żadne skróty, moje jęczenie, że nie mogę już dłużej czekać odpierała słowem 'nie!'. I miała rację. Oba zdjęcia dzieli ponad 20 lat. Brwi wróciły do naturalnego, dziwnego kształtu (...)" - napisała Minge, prezentując swoje zdjęcia przed i po usunięciu pigmentu z brwi. Na koniec, ku przestrodze, poradziła fanom, by z rezerwą podchodzić do tego typu zabiegów.