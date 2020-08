Ewa Minge przerażona bezmyślnością znajomych. Ona plażuje w samotności

W miniony weekend pogoda dopisała, stąd polskie wybrzeże było oblegane jeszcze tłumniej niż do tej pory. O tłumach na sopockim Monciaku wspominał w mediach społecznościowych m.in. Maciej Dowbor, który nie ma złudzeń, że Polacy nie stosują się do zaleceń utrzymywania dystansu społecznego. Choć ostatnie doniesienia sanepidu o narastającej liczbie nowych przypadków zarażonych konorawirusem powinny dać do myślenia, na ulicach, a tym bardziej na plażach, nie widać strachu. Takie podejście rodaków bardzo niepokoi Ewę Mingę, która dziwi się, przeglądając w mediach społecznościowych zwłaszcza zdjęcia beztroskich plażowiczów.