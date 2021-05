Ewa Minge wspiera Rafała Brzozowskiego: "Nie zamierzam przyglądać się, jak upada"

Wybór ten spotkał się ze sceptycznym odbiorem ze strony widzów. Do tego bukmacherzy nie dają naszemu reprezentantowi żadnych szans. Krytykowana jest zarówno piosenka "The Ride", jak i koncept występu. Początkowo koncert Brzozowskiego stał pod znakiem zapytania, gdyż w sobotę 15 maja u jednego z członków polskiej ekipy wykryto koronawirusa. Na szczęście szybko wyszło na jaw, że występ reprezentanta Polski dojdzie do skutku.