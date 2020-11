Ewa Minge wspomina biedę. Nie zamierza się jednak nad sobą użalać

Ewa Minge słynie tak samo z barwnych kolekcji, jak i głębokich, życiowych przemyśleń, którymi dzieli się z fanami w sieci. W dobie powszechnych lamentów z powodu pandemii, która pokrzyżuje wielu Polakom ich świąteczne plany, przypomniała, co to znaczy prawdziwa bieda. W obszernym wpisie, który opublikowała na Instagramie, projektantka wspomniała czasy dzieciństwa i wyjadanie kleju ze słoika przez głodną koleżankę ze szkolnej ławy.

"Mało komu przyszło do głowy, że dziewczynka zjada klej ze słoiczka nie dlatego, że jest głupia i chce rozśmieszyć klasę, tylko klej był robiony m.in. z mąki ziemniaczanej i gasił jej głód. Pani robiła go w wielkim słoiku na lekcje plastyki. Słoik szybko był opróżniany niby dla żartu. Odkąd moje cztery kanapki wędrowały dla niej, słoik był nietknięty" - opowiada Minge .

Przy okazji tej poruszającej historii Ewa Minge zwraca uwagę, że wiele dziś mówimy o pomaganiu innym, lecz tak naprawdę mało doceniamy to, co mamy.

"Najbardziej pomożemy teraz sobie i wszystkim dookoła, jak przestaniemy jęczeć, że oto spotkał nas dramat, bo nie pojedziemy do rodziny na święta, bo trzeba chodzić w masce, bo...,bo....,bo....." - wymienia projektantka.

Przyznała też, że padła ofiarą koronawirusa, a choroba odbiła się na jej obecnym stanie zdrowia. Mimo to jednak Minge nie zamierza użalać się nad sobą i apeluje do fanów o to samo.