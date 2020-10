Ewa Minge wystąpiła w TVP Info. Wylał się na nią hejt

Największe metamorfozy gwiazd

"Jestem apolityczna i nie daje zgody na mieszanie moich działań z polityką . Występuje gościnnie we wszystkich telewizjach i gdzie tylko mogę, staram się zarażać ludzi pozytywnymi postawami . Czy polityka przesłania nam już kompletnie rozum? Odbiera ludzkie odruchy i gnoi każdego, kto nie jest po 'naszej stronie barykady'? To nie pierwszy raz kiedy od przeciwników PiS otrzymuje takie laurki, są i groźby karalne , bo wspieram TVP? Serio? Wspieram człowieczeństwo bez względu na konsekwencje" - napisała na Instagramie.

Pod postem Minge pojawiła się masa wspierających komentarzy. "Są sprawy ważne i ważniejsze, jeśli to ma pomóc choćby jednej osobie, to nawet do samego diabła bym się udała", "podziwiam determinację w pomaganiu ludziom", "jest Pani dobrym człowiekiem i tylko to się liczy" - pisali internauci.