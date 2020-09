Ewa Minge wzięła w obronę Lewandowską. Nawet jej współczuje

"Nie oceniajmy. Zostawmy to dla siebie". Ewa Minge o promowaniu ciałopozytywności

"Zastanawiam się, co jest takiego w @annalewandowskahpba, że trzeba ją szturchać niesympatycznie. Tak, dała ciała w dosłownym tego słowa znaczeniu i to grubo. Wszyscy jesteśmy tacy idealni, bezbłędni? Kiedyś już wzięłam tę dziewczynę w obronę, bo miałam wrażenie, że niezasłużenie wylewa się na nią pomyje. Teraz dostała za zasługi. Ale PRZEPROSIŁA i to szybko. Prawnicy może lekko przegięli i zawsze lepsze jest pojednanie lub minimum jego próba. Cóż czasami nas ponosi i tak, skoro leżenie krzyżem na ziemi i przepraszanie nie pomaga. Teraz jeszcze biedna Anka puściła mięśnie brzucha na plaży" - pisze projektantka, nawiązując do zdjęć trenerki z wakacji, na których jej wydęty brzuch nie prezentuje się już tak seksownie jak na Instagramie.