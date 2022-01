Ewa Szabatin gardzi restrykcjami? "Zbytnio mnie nie dotyczą, bo się nimi nie przejmuję"

I dodała: "Nie wejdę do knajpy, to zjem w domu albo w knajpie na dworze. Nie pójdę na siłownię, to zrobię trening w domu albo na dworze. Nie pójdę do kina, to obejrzę film w domu. Żyję tak, by się tym nie stresować. Nie oznacza, że to akceptuję, ale nikt ani nic nie odbierze mi radości z życia".