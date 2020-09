Szabatin teraz i 15 lat temu. Pokazała, jak bardzo się zmieniła

Ewa Szabatin w styczniu skończyła 41 lat. Jako 27-latka zadebiutowała w "Tańcu z gwiazdami" . Zanim dostała się do show, słyszeli o niej tylko koneserzy tańca. To się zmieniło dość szybko. Szabatin , choć wystąpiła tylko w trzech edycjach, zaczęła świetnie odnajdywać się w show-biznesie. Pojawiła się w "Rankingu gwiazd", a już rok później "przebranżowiła się". Z zawodowej tancerki stała się projektantką mody.

"MOJA METAMORFOZA. Mam 41 lat. Powinno więc być gorzej... ale chyba jednak jest dużo lepiej! Po lewej zdjęcia z tego lub zeszłego roku, po prawej 13-15 lat temu. Koniecznie zobacz wszystkie fotki! Dlaczego znowu Ci to pokazuję? Dlatego, że chcę cię uświadomić, co robią zdrowa dieta, regularne ćwiczenia, odpowiednie dbanie o skórę, wysypianie się, suplementacja oraz spokój w głowie

Zdjęcia przed metamorfozą były zrobione przez paparazzi podczas eventów medialnych. Był to czas imprezowania, fastfoodów, alkoholu, zarwanych nocy i totalnego olewania SIEBIE‼️ Był to czas, gdy zaniedbywałam swój organizm, nie dbałam o to, co jem i zupełnie nie słuchałam swojego serca. Po tym czasie stwierdzono u mnie nerwicę.