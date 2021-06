Fani Bruce'a Springsteena są dyskryminowani? Chodzi o szczepionkę AstraZeneca

Ta wiadomość z pewnością nie zadowoli kanadyjskich fanów Springsteena, gdyż ponad 1,7 mln osób otrzymało już szczepionkę AstraZeneca. Jeden z nagłówków w dzienniku "Toronto Star" brzmiał "Burn in the USA" (nawiązanie do tytułu wielkiego hitu Bruce’a Springsteena - przyp. red.) , do którego dopisano: "Show musi trwać. Ale jeśli otrzymałeś szczepionkę AstraZeneca, nie jesteś mile widziany".