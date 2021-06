Fani krytykują Idę Nowakowską. Natasza Urbańska komentuje sprawę

Gwiazda TVP wróciła do pracy zaledwie tydzień po porodzie. Fani Idy Nowakowskiej nie kryli oburzenia. W obronie prezenterki stanęła Natasza Urbańska. Nowakowska przez całą ciążę była bardzo aktywna zawodowo. Udzielała się na koncertach Telewizji Polskiej, była jurorką w programie "Dance Dance Dance" oraz współprowadzącą w "Pytaniu na śniadanie". Ida została mamą 6 maja tego roku, a zaledwie tydzień po porodzie wróciła do pracy. Jej wielbicielki oburzyły się, że to za wcześnie.