Felicity Huffman po wyjściu z więzienia. Wygląda mizernie

Felicity Huffman, jedna z głównych aktorek serialu "Gotowe na wszystko", ma za sobą trudne chwile. Została oskarżona o wręczenie łapówki za przyjęcie jej córki na prestiżową uczelnię. 57-latka przyznała się do winy i ze względu na współpracę z prokuraturą została skazana na 14 dni pozbawienia wolności i 250 godzin prac społecznych oraz grzywnę w wysokości 30 tysięcy dol. Aktorka w październiku odbyła karę i wróciła do swojego domu w Los Angeles. Najnowsze zdjęcia gwiazdy wskazują na to, że pobyt w areszcie odbił się na jej formie.