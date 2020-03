Filip Chajzer wsparł staruszkę. Przez kwarantannę od koronawirusa czuła się bardzo samotna

Polacy powinni pozostawać w izolacji, a na zewnątrz wychodzić tylko w ustronne miejsca lub z ważnego powodu - jak zakupy spożywcze czy wizyta w aptece. Wtedy warto pamiętać o niedotykaniu dłońmi twarzy. Po przyjściu do domu koniecznie należy umyć ręce mydłem. To podstawowe zasady bezpieczeństwa w dobie epidemii koronawirusa. Gwiazdy kina, sportu, sceny muzycznej coraz częściej apelują do swoich fanów o rozsądek i niewychodzenie z domów. Dla młodych osób to nie powinno być aż takim problemem - internet to przecież okno na świat, a możliwości bezpiecznego kontaktu z bliskimi jest wiele.