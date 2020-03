Koronawirus. Filip Chajzer pokazał kolejkę do urzędu. "Czy ja przesadzam?"

Chajzer sam nie wie, co sądzić o długiej kolejce, która ciągnie się przez kilka metrów aż do wejścia do urzędu - konkretnie do wydziału komunikacji na warszawskim Mokotowie. Kolejki osób, które chcą zarejestrować auto to nic nowego - są właściwie w każdym mieście. Problem w tym, że teraz nie jest dobry czas na załatwianie urzędowych spraw. Chajzer dobrze to wie, choć beztroska Polaków nieco go zdziwiła.