Filip Chajzer zdobył się na niezwykły gest. Fani nie mogą się go nachwalić

Filip Chajzer to jedna z najbardziej aktywnych gwiazd w sieci. Regularnie publikuje prywatne zdjęcia i chętnie wdaje się w dyskusje z fanami. Nie zawsze wychodzi mu to na dobre, ale dysputy z internautami to nieodłączny "skutek uboczny" popularności. Prezenter dostaje też mnóstwo prywatnych wiadomości na Instagramie, a część z nich dotyczy jednego - prośby o nagranie np. życzeń albo pozdrowień. Gdyby jednak Chajzer chciał spełnić wszystkie marzenia swoich fanów, musiałby się zajmować tylko tym.

"Cześć, jak wiecie jestem reporterem i prowadzącym najlepszego w Polsce programu śniadaniowego 'Dzień Dobry TVN'. W pracy zawsze staram się zarażać dobrym nastrojem. Teraz czas, sprawić wielkiego banana na Waszej twarzy lub Waszych bliskich. Codziennie dostaje od Was wiadomości z prośbą o nagranie filmów z okazji urodzin czy rocznic. I w końcu jest Hype Me, gdzie można to połączyć ze wsparciem dla drugiego człowieka. Wchodzę w to! DAM Z SIEBIE WSZYSTKO!" - napisał w krótkim bio na Hype Me.