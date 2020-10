Flirt Brada i Jennifer. Wszyscy o tym mówili

Matthew McConaughey o "flircie" Brada Pitta i Jennifer Aniston

Eks-małżonkowie wystąpili we wspólnej scenie . Aniston, która grała Lindę, zwróciła się do Brada: "Cześć Brad, wiesz, że zawsze uważałam cię za uroczego faceta? Jesteś taki seksowny". Fani uznali, że między aktorami było czuć napięcie.

Fast Times At Ridgemont High \| Virtual Table Read for CORE

Do tych plotek odniósł się Matthew McConaughey, który był częścią "Beztroskich lat". Podczas występu w talk-show "Watch What Happens Live with Andy Cohen", aktor został zapytany o chemię między Bradem i Jennifer. Matthew zażartował, że napięcie, które wyczuł przez ekran komputera, było "namacalne".