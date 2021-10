Fotowoltaika przy grobie Krzysztofa Krawczyka. I to niejedyny nietypowy pomysł…

Kosmala zdradził, że pojawił się także pomysł, by przy mogile Krawczyka wybrzmiewała muzyka. – Jak instalację elektryczną założymy, to będzie mały odtwarzacz, na którym będą nagrane na skrzypcach najpopularniejsze piosenki Krzysztofa – oznajmił. Zapewnił, że muzyka będzie bardzo cicho puszczana, by nikt nie miał obiekcji. W końcu chodzi o cmentarz. – Będzie się rozlegał dźwięk ulubionego psalmu Krzysztofa "Pan mym pasterzem", "Barki" czy "Chciałem być marynarzem" – dodał Kosmala.