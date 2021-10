Żona odwiedziła grób Krzysztofa Krawczyka. Jednej osoby zabrakło

W rozmowie z "Faktem" zaprzyjaźniony z rodziną Krawczyków duchowny Piotr Turek wyznał, że ma nadzieję na pojednanie między Ewą Krawczyk a synem zmarłego artysty Krzysztofem Krawczykiem juniorem: - W tym dniu mam taką pokorną prośbę do Pana Boga, żeby młody przyjechał i może Pan Bóg pozwoli, by nastąpiło pojednanie z Ewą. Dla mnie jako księdza ta sytuacja jest smutna i trudna, zrobię wszystko, by do pojednania doszło. Może Krzysiek to sprawi z nieba?