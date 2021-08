Freddie Mercury ukrywał przed mamą, że choruje na AIDS. Teraz powiedziała, co czuła

Freddie nie chciał sprawiać bólu najbliższym. Nie pozwolił im na to, aby oglądali go w złym stanie. W związku z tym nie powiedział mamie, że choruje na AIDS. Kobieta wspominała o tym w najnowszym wywiadzie, niemal 20 lat po jego śmierci. Wyznała, że wiedziała, że syn robi to po to, by ją chronić.