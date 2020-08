Friz i Wersow. Popularna para świętuje drugą rocznicę związku

Friz i Wersow tworzą jeden z najbardziej publicznych związków w polskim Internecie. I choć ich relację dopadały różne kryzysy, para świętuje już drugą rocznicę związku.

Friz i jego dziewczyna Wersow są istnymi fenomenami na polskiej scenie youtubowej. Oboje bardzo szybko zyskali naprawdę wielu odbiorcow, choć content na ich nie różni się od innych. Mają jednak w sobie coś, co przyciąga do nich nowych widzów każdego dnia. Być może jest to fakt, że bardzo mocno upubliczniają swoje życie prywatne.

Friz i Wersow są ze sobą już od dłuższego czasu. Stanowią zgraną parę i dosyć często okazują sobie uczucia czy to na filmikach, czy też na zdjęciach na Instagramie. To sprawia, że ich wspólne, romantyczne fotki zbierają mnóstwo polubień i komentarzy. "Słodziaki", "Pięknie razem wyglądacie", "Piękni" - to tylko nieliczne z wielu komentarzy, jakie zawsze się pojawiają pod ich zdjęciami. Trzeba przyznać, że wizualnie rzeczywiście do siebie pasują.

Wizualne dopasowanie to jednak nie wszystko - ważniejsze, by zgrać się charakterami. Wydaje się, że Friz i Wersow są idealnie dopasowani również pod tym względem, choć problemy ich nie ominęły. Youtuberka jakiś czas temu wypowiedziała się w jednym ze swoich filmów, że podczas pobytu w Stanach ona i Friz przeżywali ogromny kryzys.

Z kryzysu udało im się wyjść i wszystko wskazuje na to, że ich uczucie jest teraz jeszcze mocniejsze. Para świętuje właśnie drugą rocznicę swojego związku. Trzeba przyznać, że jak na standardy internetowych, publicznych związków jest to naprawdę całkiem niezły wynik. Liczymy oczywiście na to, że Friz i Wersow będą ze sobą jak najdłużej.

Zakochanym życzymy dużo szczęścia i zdecydowanie więcej wspólnych chwil!