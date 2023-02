Gdy śpiewał, krzywił się z bólu. Pożegnał się jednak z klasą

Tymczasem magazyn "Forbes" podał, że członkowie Genesis byli najlepiej zarabiającymi artystami w 2022 roku. Na konto zespołu trafiło aż 230 mln dolarów. Większość pieniędzy związana jest z wykupem przez wytwórnię Concord praw do utworów brytyjskiego zespołu, a także do nagrań, które Phil Collins, Mike Rutherford i Tony Banks nagrywali podczas karier solowych. Reszta to wpływy ze sprzedaży biletów na koncerty.