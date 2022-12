Zaatakował gwiazdę podczas koncertu. Jest nagranie z drona

Orężem Mike'a Pattona stał się mikrofon. Gdy dron podleciał do wokalisty, ten próbował go strącić. Zamachnął się mikrofonem na kablu, ale operator latającego urządzenia zdążył zrobić unik. Patton przez kamerkę zainstalowaną w dronie zachęcał jego właściciela do podjęcia większego ryzyka podczas tej konfrontacji, ale najwyraźniej był on już zadowolony z rezultatu jaki osiągnął. Nie chciał też stracić drona oraz unikatowego nagrania, które kilka dni po koncercie opublikował w sieci.