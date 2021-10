George będzie kiedyś królem. Książę William podjął decyzje co do jego przyszłości

Dają dzieciom wiele swobody, ale przede wszystkim wiele miłości – starają się spędzać z nimi jak najwięcej czasu, ku uciesze fanów, zabierając ich ze sobą na poszczególne wielkie wyjścia. Williamowi zależy, by dzieciństwo jego syna było zgoła inne od tego, którego sam doświadczył. Nie ma też w planach posłania syna do szkoły z internatem, do której sam uczęszczał. Królowej może się nie spodobać decyzja wnuka, ale książę nie ma co do niej żadnych wątpliwości.